‘Lange spitsen kunnen ze daar wel aan, met Dries weten ze zich geen raad’

Dries Mertens werd toen hij in Nederland speelde nog weleens spottend ‘tuinkabouter’ genoemd. De verwachting was dat de aanvaller voor de Serie A fysieke kracht tekort zou komen. Mertens maakt echter het tegendeel waar bij Napoli, waar hij dit seizoen al twintig doelpunten maakte.

“Drie is zelfverzekerd, maar heeft geen spatjes. Is correct en netjes. Hij heeft een goede opvoeding gehad”, zegt Ton du Chatinier tegen het Algemeen Dagblad, die Mertens tussen 2009 en 2011 onder zijn hoede had bij FC Utrecht. “Na een paar maanden bij ons kon hij al naar Lokomotiv Moskou, het grote geld wachtte. Dat vonden zijn ouders niks. De weg van de geleidelijkheid is prima uitgepakt.”

In 2011 maakte de Belg de overstap naar PSV, waar Fred Rutten destijds trainers was. “Met zulke spelers moet je geduld hebben. Want dat Dries de kernwaarden had voor de top, zagen we bij PSV al snel. Hij heeft snelheid, inzicht, scoort overal en vanuit alle hoeken. En als toetje een heerlijke vrije trap. Hij heeft iets ongrijpbaars. Ik zeg eerlijk dat ik wel eens getwijfeld heb over zijn keuze voor een competitie met bikkelharde verdedigers.”

“Je moet hem geen ballen op kophoogte geven in de zestien, maar verder doet hij het prima. Hij is wendbaar, behendig, heeft scorend vermogen. Van dit soort types liggen tegenstanders wakker”, beaamt Ruud Krol, die vier jaar voor Napoli speelde. “Zeker als Napoli op de counter speelt in uitwedstrijden, is Dries niet af te stoppen. Die grote potige verdedigers worden gek van hem. Dat zijn ze niet gewend, hè. Lange spitsen die kunnen wel aan, met Dries weten ze zich geen raad.”