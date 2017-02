‘Scheve gezichten door plannen van Real Madrid met ’man van acht miljoen euro‘’

Karim Benzema kan een nieuw contract met Real Madrid ondertekenen, zo verzekert AS. Volgens de vrijdageditie van de Spaanse sportkrant is de Madrileense topclub van zins om de aanvaller na afloop van het huidige seizoen een contractvoorstel te doen. De huidige overeenkomst van Benzema loopt in de zomer van 2019 ten einde.

Real Madrid heeft de intentie om de contractuele samenwerking met Benzema tot de zomer van 2021 of 2022 te verlengen. De 29-jarige Fransman, die medio 2009 voor maximaal 41 miljoen euro van Olympique Lyon overkwam, ging in 2014 al akkoord met een contractverlenging. Als tegenprestatie verhoogde Real Madrid zijn jaarsalaris van vijf miljoen euro naar acht miljoen euro netto.

Het is de bedoeling dat het salaris van Benzema opnieuw de hoogte zal ingaan, ook al presteert de aanvaller dit seizoen minder dan de in voorgaande voetbaljaargangen. De aanvaller staat op 12 goals in 1.756 speelminuten: één treffer per 146,3 minuten. Het moyenne van Benzema bedroeg vorig seizoen nog 92,7 minuten. De Fransman loopt sinds medio 2009 hoe dan ook één op twee: 173 goals in 344 officiële duels.

Voor Álvaro Morata en Mariano, die contracten tot respectievelijk 2022 en 2021 hebben, zou de contractverlenging van Benzema een hard gelag zijn. Morata heeft dit seizoen weliswaar een beter gemiddelde dan de Fransman, maar kwam wel 581 minuten minder binnen de lijnen. In 2017 verscheen de Spanjaard in slechts twee van de acht duels aan het startsignaal. Mariano komt vrij weinig aan spelen toe, maar staat wel op één treffer per 44 minuten. De aanvaller uit de Dominicaanse republiek weigerde om in januari op huurbasis te vertrekken, ondanks interesse van meer dan twintig clubs.