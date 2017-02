Drie keer is scheepsrecht voor uitstekend presterende Jaap Stam

Jaap Stam is tot Manager van de Maand in de Championship uitgeroepen. De Nederlandse oefenmeester wordt beloond voor de uitstekende prestaties van Reading in januari, na vier overwinningen in zes wedstrijden.

Reading zegevierde in januari over Bristol City, Fulham, Cardiff City en Birmingham City, waarmee de ploeg een belangrijke stap richting play-offs om promotie naar de Premier League zette. The Royals staan namelijk op een derde plaats en zijn slechts vijf punten verwijderd van een direct promotie-ticket.

Stam, 44 jaar, werd in de maanden september en november ook al genomineerd voor de persoonlijke titel, maar greep beide keren naast de prijzen. Nu kreeg hij de voorkeur boven Norwich City-manager Alex Neil, Cardiff City-manager Neil Warnock en Paul Lambert van Wolverhampton Wanderers.

