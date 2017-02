PSV vraagt droomkandidaat Guus Hiddink mee te denken in zoektocht

PSV is sinds het vertrek van toezichthouder Hans van Breukelen in juli nog steeds op zoek naar een zogeheten 'voetbalcommissaris'. De oud-doelman stapte over naar de KNVB en sindsdien is de Eindhovense club er niet in geslaagd om een vervanger te strikken. Guus Hiddink is nu gevraagd om mee te denken in het proces.

Volgens de vrijdageditie van het Eindhovens Dagblad heeft de inmenging van Hiddink, op verzoek van de Raad van Commissarissen, vooralsnog geen effect gesorteerd. De voormalig trainer van onder meer PSV en Chelsea wordt zelf gezien als een droomkandidaat, zo stelt het regionale dagblad. De zeventigjarige Achterhoeker sluit niet uit dat hij nog een laatste uitdaging in het trainersvak aangaat.

De 'voetbalcommissaris' zal zich voor een langere periode willen committeren aan het orgaan van de club en niet te zeer aan een andere club gelieerd zijn, in combinatie met 'een sterk PSV-profiel'. "Nog los van de inhoudelijke kant, maar mede om die reden was Hans van Breukelen voor ons in het verleden een uitstekende collega", laat RvC-topman Jan Albers weten.