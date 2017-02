Van Marwijk: ‘Hij had potentie om een Marcelo-achtige linksback te worden’

Royston Drenthe keert definitief niet meer terug als voetballer. De 29-jarige linkspoot kiest voor een toekomst in de muziek, zo bevestigde hij donderdag. Drenthe stond voor het laatst onder contract bij Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten. Nadat zijn verbintenis daar afgelopen zomer afliep, was de middenvelder clubloos.

Bert van Marwijk betreurt het vroegtijdige einde van de profloopbaan van Drenthe, die de laatste jaren van zijn voetballoopbaan actief was voor clubs als Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Erciyesspor en Baniyas. "Het is altijd jammer, als spelers met talent zo jong stoppen", zo vertelt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal aan De Telegraaf. "Ik heb Royston nog laten debuteren in Oranje."

"Ik zag in hem een jongen, die de potentie had om een Roberto Carlos- of Marcelo-achtige linksback te worden. Het is heel jammer dat dat er niet is uitgekomen." Drenthe maakte op achttienjarige leeftijd zijn debuut in het profvoetbal, bij Feyenoord. Mede dankzij een sterk optreden op het EK Onder-21 verdiende hij in de zomer van 2007 een transfer naar Real Madrid, dat vijftien miljoen euro betaalde.