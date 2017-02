Vrijdag, 10 Februari 2017

Nieuwe opties dienen zich aan voor contractrebel

Sergio Agüero gaat komende zomer in ieder geval nog niet terugkeren naar Argentinië. Zijn oude club Independiente hoopte de spits te kunnen verleiden, maar hij heeft de voorkeur om in Europa te blijven spelen. (The Independent)

Alexis Sánchez heeft zijn contract bij Arsenal nog altijd niet verlengd en Internazionale houdt de situatie rondom de vedette goed in de gaten. De Milanese club heeft grof geld over voor de Chileen. (Corriere dello Sport)

Ook Juventus heeft zich gemengd in de race om Sánchez. De Italiaanse grootmacht heeft de interesse kenbaar gemaakt bij de zaakwaarnemer van de contractrebel van Arsenal. (Daily Mirror) De Italiaanse grootmacht heeft de interesse kenbaar gemaakt bij de zaakwaarnemer van de contractrebel van Arsenal.

Inaki Williams staat in de belangstelling van Borussia Dortmund en Juventus, maar de aanvaller is niet van plan Athletic Club te verlaten. Zijn huidige contract bij de Basken loopt door tot medio 2021. (Sportium)

De naam van David de Gea wordt elke zomer wel gelinkt aan Real Madrid, maar de doelman zegt gelukkig te zijn bij Manchester United. De Gea is sinds 2011 actief op Old Trafford. (AS). (AS.)