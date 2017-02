Titelconcurrenten Barcelona en Real Madrid vrezen voor ‘angstgegners’

Real Madrid en Barcelona komen zaterdag allebei in actie in LaLiga. De nummers één en twee gaan op bezoek bij respectievelijk Alavés en Osasuna en die ontmoetingen gingen de topclubs de afgelopen jaren niet altijd goed af. Op dit moment heeft de Koninklijke een voorsprong van één punt in de competitie, met nog twee duels achter de hand.