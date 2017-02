Oud-speler Arsenal wijst Speler van het Jaar aan: ‘Hij is fenomenaal’

N'Golo Kanté werd vorig jaar kampioen met Leicester City en ook bij Chelsea blinkt de Franse middenvelder wekelijks uit. Analist Paul Merson acht het zelfs niet onmogelijk dat Kanté aan het einde van dit seizoen aan de haal zal gaan met de PFA Player of the Year-award, de prijs voor de beste speler van de Premier League.

"Ik weet dat ik ook voor Eden Hazard of Diego Costa had kunnen kiezen, want zij zijn uitstekend bezig. Ik weet echter niet of het eerder is voorgekomen dat een speler twee keer achter elkaar de Premier League heeft gewonnen met verschillende clubs", zegt Merson tegen Sky Sports, niet rekening houdend met Mark Schwarzer. De Australische doelman won vorig seizoen de titel met Leicester en presteerde hetzelfde een jaar eerder bij Chelsea, maar hij speelde voor beide clubs geen minuut in het kampioensjaar.

Chelsea trok afgelopen zomer ruim 35 miljoen euro uit voor Kanté, maar volgens Merson voldoet de kleine kuitenbijter behoorlijk aan de verwachtingen op Stamford Bridge. "Hij heeft een enorm verschil gemaakt voor Chelsea, terwijl hij juist node wordt gemist bij Leicester. Hij speelt voor de laatste linie, bestrijkt een groot deel van het veld en wordt elke dag alleen maar beter. Ik vind dat hij de Speler van het Jaar is, want hij is dit seizoen fenomenaal", besluit de oud-middenvelder van onder meer Arsenal.