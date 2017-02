Koeman roept Everton op tot actie: ‘Moeten hem ervan overtuigen’

Zaakwaarnemer Mino Raiola gaf in december aan dat Romelu Lukaku zo goed als zeker een nieuw contract zou tekenen bij Everton, maar de aanvaller heeft zijn jawoord nog altijd niet gegeven aan the Toffees. Ronald Koeman hoopt dat zijn topscorer spoedig opheldering zal geven.

"Ik heb niet met het bestuur gesproken over Romelu, maar als zijn zaakwaarnemer gezegd heeft dat hij wil blijven en een nieuw contract wil tekenen, dan is dat perfect voor Everton", vertelt de Nederlandse manager aan diverse Engelse media. "Normaliter is het altijd een pluspunt voor de ploeg als spelers hun toekomst bij de club zien en het team zich elke dag verbetert en sterker wordt. We moeten dat aan hem laten zien, zodat hij ervan overtuigd is dat zijn toekomst bij Everton ligt."

Lukaku scoorde dit seizoen reeds zestien keer in de Premier League. "We weten dat iedereen zijn eigen ambities heeft, dat is menselijk, maar we willen de goede spelers behouden en hij is een van die spelers", vervolgt Koeman. "Hij is momenteel topscorer in de competitie en tikt een hoog niveau aan. Hij is zo klinisch voor het doel dat het lastig zou zijn om een vervanger te vinden voor hem, dus ik hoop dat hij blijft", aldus de oefenmeester. "Hij kan en moet zich verbeteren en hij is zich ook bewust van het feit dat dat het belangrijkste is." De huidige verbintenis van Lukaku op Goodison Park loopt nog tweeënhalf jaar door.