Nainggolan zorgt voor opschudding in Italië: ‘Ik haat Juventus’

Radja Nainggolan heeft in Italië voor opschudding gezorgd met uitspraken over Juventus. De middenvelder sprak donderdag supporters van AS Roma toe en beelden daarvan werden gepubliceerd door de Corriere dello Sport. Nainggolan, in het verleden gelinkt aan een overstap naar Turijn, stak zijn afkeer van Juventus niet onder stoelen of banken.

"Ik ben tegen Juventus", maakt de Belg duidelijk. "Ik haat Juventus en ik heb Juventus altijd gehaten. Toen ik bij Cagliari speelde, zou ik mijn ballen hebben opgeofferd om ze te verslaan in het Juventus Stadium. Maar het werd altijd een gelijkspel. Ze wonnen de Scudetto in een wedstrijd tegen ons (in 2012, red.). Ik haat ze omdat ze altijd winnen dankzij een penalty of een vrije trap."

"Ik ben naar Roma gekomen om iets te winnen ten koste van Juventus, dat altijd wordt geholpen", wekte Nainggolan de suggestie dat Juventus de arbitrage structureel mee heeft. "Als we de Scudetto niet winnen, pakken we de Coppa Italia. Dat kan ik je verzekeren. We gaan beide halve finales winnen van Lazio, vertrouw me maar."