‘Alexis is de enige Arsenal-speler die in de basis zou staan bij Tottenham’

Paul Merson uitte vorige maand nog forse kritiek op het functioneren van Arsène Wenger en ondanks dat de Franse manager met Arsenal slechts drie punten achterstaat op aartsrivaal Tottenham Hotspur, is de voormalig middenvelder van mening dat Alexis Sánchez de enige speler van the Gunners is die bij de stadsgenoot een basisplaats zou hebben. Dat vertelt Merson woensdag aan Sky Sports.

"Ik heb geen idee wat ze zonder Alexis zouden moeten", aldus de oud-speler van Arsenal, die tegenwoordig zijn brood verdient als analist. "Hij is hun beste speler. Ik sprak laatst met iemand en vertelde hem dat Alexis de enige Arsenal-speler is die in de basis zou staan bij Tottenham. Ik zie geen andere speler voor wie hetzelfde zou gelden en dat is geen goed teken", vindt Merson.

Sánchez is bezig aan zijn derde jaar in Londense dienst, nadat hij in 2014 werd weggeplukt bij Barcelona. In zijn eerste twee seizoenen scoorde hij respectievelijk 25 en zeventien keer en deze jaargang staat de teller alweer op zeventien treffers voor Arsenal, dat momenteel vierde staat in de Premier League.