‘Clubs daaronder, zoals FC Utrecht, sc Heerenveen en Vitesse, kan hij aan’

Kostas Lamprou staat voor een vertrek bij Willem II. De 25-jarige doelman legde vorige week een nieuwe aanbieding van de club naast zich neer en is aan het einde van dit seizoen transfervrij. Een aderlating voor Willem II, zo is het oordeel van Jim van Fessem en Oscar Moens, die in het verleden beiden het doel van de Tilburgers verdedigden.

Van Fessem maakte aan het einde van de vorige eeuw furore tussen de palen bij de Tricolores en is te spreken over Lamprou, die deze jaargang in 21 wedstrijden voor Willem II slechts 26 doelpunten incasseerde. "Kostas heeft zijn waarde bewezen. Hij is rustig en een stabiele doelman. Hij is zeker van het niveau van Willem II", vertelt Van Fessem aan Omroep Brabant. "Ik moet nog zien of hij daadwerkelijk vertrekt. Redelijk van overtuigd dat de deur van beide kanten nog wel open staat. Dat is dus nog even afwachten. Een betere keeper ga je niet vinden, die speelt niet bij Willem II."

Moens is een vergelijkbare mening toegedaan. "Ik denk dat Willem II Lamprou gaat missen, ja. Ik denk dat Lamprou een prima keeper is, zeker voor het niveau Willem II. Als je kijkt wat hij beheerst van wat een keeper moet beheersen, dan heeft hij heel veel plusjes volgens mij. Maar misschien wil hij zelf wel een stapje hogerop. Dat zou kunnen", aldus de voormalig Oranje-international, die tussen 2004 en 2006 45 wedstrijden speelde voor Willem II.

"Ik denk dat hij een stapje hoger ook aan kan. De top is te hoog gegrepen", vervolgt Moens over de Griekse sluitpost. "Daar heeft hij natuurlijk gezeten, hij was een prima stand-in voor Feyenoord. Voor de absolute top komt hij net iets tekort. Maar clubs daaronder, zoals Utrecht, Heerenveen en Vitesse, kan hij aan. Hij is net zo goed als wat er nu zit."