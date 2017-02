‘Geld was belangrijk, maar ik droom van de Aziatische Champions League’

Axel Witsel maakte vorige maand de veelbesproken overstap van Zenit Sint-Petersburg naar Tianjin Quanjian. De middenvelder signeerde een driejarig contract bij de Chinese club en gaat in die periode naar verluidt 54 miljoen euro opstrijken. Witsel erkent dat het megasalaris dat Tianjin hem in het vooruitzicht had gesteld een belangrijke rol speelde bij zijn keuze.

"Ik ga geen leugens verspreiden: het geld was belangrijk", laat de 28-jarige Belg optekenen door Premium Sport. "Wij hebben bij Tianjin echter een geweldige president die overloopt van ambitie. Hij is nog lang niet klaar op de transfermarkt. Ik droom ervan om volgend jaar in de Aziatische Champions League actief te zijn", besluit de rechtspoot, die woensdag zijn debuut maakte voor Tianjin in de met 3-2 verloren oefenwedstrijd tegen de Italiaanse tweedeklasser Pisa.

Witsel debuteerde in 2006 voor Standard Luik en belandde via Benfica in 2012 uiteindelijk bij Zenit. Voor de Russische grootmacht speelde hij 180 wedstrijden, alvorens hij begin dit jaar voor zo'n twintig miljoen euro verkaste naar Tianjin.