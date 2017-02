Costa: ‘Ik was niet bang voor hem, maar hij was een enorme legende’

Diego Costa is bezig aan een ijzersterk seizoen. De spits ligt met Chelsea op titelkoers en scoorde zelf al vijftien keer in de Premier League. Costa dankt zijn indrukwekkende vorm deels aan clubicoon Didier Drogba, met wie hij in zijn debuutjaar bij the Blues in 2014 een jaargang speelde.

"Als spits heb ik Drogba altijd beschouwd als een voorbeeld. Hij was sterk en scoorde veel, hij was een speler met veel kwaliteiten", vertelt Costa aan Chelsea TV. "Alleen al het kijken naar Drogba op de training, hielp mij enorm. Ik was verbijsterd, omdat ik altijd wedstrijden van Chelsea bekeek alleen om Drogba aan het werk te zien. Nee, dat verzin ik niet."

"Hij was beroemd en iedereen sprak over hem. Ik keek zelfs graag naar hem als hij voor de nationale ploeg van Ivoorkust speelde", vervolgt de Spaanse topschutter. "Toen ik bij Chelsea arriveerde, was hij nooit kil tegen mij, integendeel. Ik was niet bang voor hem, maar hij was een legende die enorm veel had bijgedragen aan de groei van de club."

Drogba was uiteindelijk negen seizoenen actief op Stamford Bridge, verdeeld over twee perioden, en was daarin goed voor 164 doelpunten. "Hij had hier geschiedenis geschreven, dus hij had zich onredelijk kunnen opstellen, maar hij was fantastisch voor mij. Ik zal altijd goede herinneringen bewaren aan hem en als ik hem zie, bedank ik hem altijd", besluit Costa.