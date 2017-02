‘Positief agressieve’ international met Europese ervaring versterkt Go Ahead

Go Ahead Eagles heeft de achterhoede donderdag versterkt met Lum Rexhepi. De transfervrije verdediger heeft een contract getekend voor anderhalf jaar met een optie voor nog een seizoen in Deventer. Rexhepi was sinds het begin van deze week op proef en heeft blijkbaar een positieve indruk achtergelaten op trainer Hans de Koning.

Lum is een 24-jarige centrale verdediger die afkomstig is uit de jeugdopleiding van HJK Helsinki. Hij brak aanvankelijk niet door, maar speelde vorig seizoen wel voor de Finse topclub. In 2013 noteerde hij één interland voor Finland en in 2014 koos Rexhepi voor een interlandloopbaan bij Kosovo, waarvoor hij twee duels speelde. In Deventer krijgt hij rugnummer 5.

"Lum is een sterke, positief agressieve speler", aldus technisch manager Dennis Bekking op de clubsite. De beleidsbepaler beschrijft Rexhepi verder als een tweebenige speler die een aanvaller kan uitschakelen. "Lum neemt bovendien Europese ervaring mee naar Go Ahead Eagles, door zijn interlands, maar ook door Europese wedstrijden in clubverband."