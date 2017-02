‘Juventus-kandidaat’ kookt van woede: ‘Kijken of ik ze kan aanklagen’

Napoli boekte zaterdag een 1-7 overwinning op Bologna en is al sinds oktober 2016 ongeslagen. De uitstekende prestaties van trainer Maurizio Sarri zijn opgevallen bij Juventus; althans, dat claimde Il Tempo deze week. Volgens de krant heeft Sarri al gesproken met de Italiaanse landskampioen, maar daar is volgens de hoofdrolspeler geen woord van waar.

"Ik zal met advocaten om de tafel te gaan om te kijken of ik een aanklacht kan indienen", kondigde de oefenmeester aan voorafgaand het duel met Genoa van vrijdag. "Dit is volstrekt onjuiste berichtgeving. Ik ga kijken of er een mogelijkheid is om een aanklacht in te dienen."

"Ga niet verder, want anders sta ik op en vertrek ik direct", beet Sarri het aanwezige journaille toe. "We gaan het hebben over de wedstrijd tegen Genoa, of de wedstrijd tegen Real Madrid van dinsdag. Anders vertrek ik."