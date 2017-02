Koeman: ‘Er speelt niets, niets en nog eens niets’

Ronald Koeman weet niets over een eventuele overstap naar Barcelona. Guido Albers, voormalig zaakwaarnemer van de trainer van Everton, suggereerde eerder deze week in de Italiaanse media dat Koeman een kandidaat zou zijn om Luis Enrique op te volgen in Camp Nou.

De belangenbehartiger werd gevraagd of de kans bestaat dat Frank de Boer in Barcelona aan de slag gaat. "Ik denk het niet", reageerde Albers. "Frank maakt deel uit van de geschiedenis van Barcelona, maar ik vermoed dat de club aan andere trainers denkt. Ronald Koeman, bijvoorbeeld."

In een reactie voorafgaand het duel met Middlesbrough van zaterdag benadrukt Koeman dat Albers zijn zaakwaarnemer niet meer is. "Er speelt niets, niets en nog eens niets. Ik zal altijd gelinkt blijven worden aan Barcelona: dat gebeurde in het verleden en dat zal in de toekomst ook zo zijn."