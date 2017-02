Nederlander stelt Liverpool en Manchester City teleur

(The Independent)

Slaven Bilic komt in aanmerking voor een nieuw contract met West Ham United. De oefenmeester moet dan dit seizoen wel met de Oost-Londenaren bij de eerste acht eindigen. (The Independent)

Nottingham Forest heeft Liverpool verzocht geen moeite meer te doen. De club uit de Championship wil ook komend seizoen over het aanvallende tienertalent Ben Brereton beschikken. (Diverse Britse tabloids)

De verdediger is na het vertrek van José Fonte tot captain van Southampton uitgegroeid en voelt er veel voor om in ieder geval tot medio 2018 te blijven.

(The Sun)

Stefan de Vrij sluit niet uit dat hij ook komend seizoen voor Lazio speelt. Manchester United en Chelsea hebben hoe dan ook concrete interesse in de voormalig verdediger van Feyenoord. (La Gazzetta dello Sport)