FC Groningen strikt nieuwe hoofdsponsor en toucheert miljoenen euro's

FC Groningen heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Via de officiële kanalen maken de noorderlingen donderdag bekend dat Payt voor minstens twee jaar op het shirt staat, met een optie voor een derde jaar. Het Groningse softwarebedrijf is vanaf volgend seizoen de opvolger van Essent, dat zes jaar als hoofdsponsor verbonden was aan de Eredivisionist.

Groningen toucheert in het eerste seizoen gegarandeerd 1,1 miljoen euro, terwijl de club in het tweede jaar van de samenwerking minstens 1,3 miljoen euro mag bijschrijven. De club laat weten dat beide jaarbedragen door diverse bonusregelingen ruim kunnen oplopen. Daarbij zijn niet de sportieve prestaties leidend, maar de eventuele groei van Payt.

"In de huidige tijd valt het niet mee om een goede en ambitieuze hoofdsponsor aan je te binden als club. Na Essent is ons commerciële team er met Payt niettemin toch weer in geslaagd om een groeiend en bloeiend bedrijf als hoofdsponsor vast te leggen", zegt commercieel directeur Robbert Klaver van Groningen. "Vooral de binding als Gronings bedrijf is mooi, evenals de ambitie die het uitstraalt als relatief jonge onderneming."