Oud-Ajacied baalt van Overmars: ‘Dat telefoontje moet nog steeds komen’

Oud-Ajacied Tijjani Babangida zette na zijn actieve carrière als voetballer zijn eigen voetbalacademie op in Kaduna. Ooit had hij contact met Ajax over een aantal talenten, die in de ogen van Babangida goed zouden passen in de jeugdopleiding van Ajax. Technisch directeur Marc Overmars zou contact met hem opnemen, maar dat kwam er nooit van.

Babangida is al in tijden niet meer bij Ajax geweest. “Ik heb nu ook geen contacten meer bij Ajax bijvoorbeeld. De laatste keer is dat vervelend verlopen”, vertelt hij aan ELF Voetbal. “Ik had contact met Overmars over een paar goede spelers uit mijn academie. Ze waren erg interessant voor de jeugdopleiding van Ajax. Ik moest een mail naar Overmars sturen en daarna zou ik gebeld worden. Dat telefoontje moet nog steeds komen. Jammer. Ik ga ook geen tweede mail versturen, als hij zich niet aan zijn afspraak houdt. Ik hecht veel waarde aan beloften."

Babangida volgt de Eredivisie nog altijd en vindt het mooi dat Giovanni van Bronckhorst het goed doet met Feyenoord. “Een hele aardige man. Ik stond altijd tegenover hem tijdens Ajax-Feyenoord. Ik gun het hem wel. Ik vond het ook mooi dat ze dit seizoen wonnen van Manchester United in de Europa League. Het wordt tijd voor Feyenoord dat ze weer eens kampioen worden, hahaha. Vijf punten voorsprong op Ajax is veel met nog twee maanden te gaan."