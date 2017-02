Lyon-preses in de bres voor sterspeler: ‘Hij heeft de club niet verraden'

De uitspraken van Alexandre Lacazette dat hij komende zomer wil vertrekken bij Olympique Lyon is niet bij iedereen goed gevallen. De spits werd voor sommige supporters het mikpunt van boegeroep in het met 4-0 gewonnen thuisduel tegen AS Nancy. Volgens Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas is Lacazette daardoor ‘pychologisch kapotgemaakt’.

“Wat vanavond is gebeurd, is gebaseerd op een misverstand”, liet Aulas na afloop van het treffen weten in de Franse media. “Alexandre heeft niet gezegd dat hij Lyon wil verlaten. Hij werd door één van jullie collega’s geïnterviewd in aanloop naar de derby tegen Saint-Étienne en er werd gevraagd: Zou je ooit willen vertrekken? Alexandre heeft de club niet verraden.”

“Dit is onacceptabel, er zijn dingen in de pers gezegd die verkeerd geïnterpreteerd zijn”, gaat Aulas verder over het uitfluiten van Lacazette. “Alex is onze topscorer en speelt al heel lang bij onze club. Zo’n speler ga je niet uitfluiten. Je moet minimaal wat respect tonen. Waarom moest dit uitkomen vlak voor de derby? Jullie leggen teveel druk op de jongens, tegenover duizend mensen die hem niet begrijpen. Ik ben teleurgesteld.”