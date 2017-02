Brexit zorgt voor waanzinnige toename schuldenlast Manchester United

De schuld van Manchester United is afgelopen tijd met 27 procent gestegen. Uit de cijfers die de club donderdag naar buiten bracht, blijkt dat de schuld opgelopen is tot ruim 481 miljoen euro. Oorzaak is de sterk verslechterde koers van de Britse pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar door de brexit.

Veel schulden van Manchester United staan in Amerikaanse dollars. Doordat de Amerikaanse dollar duurder werd in Britse ponden, is ook de schuld met zo’n 103 miljoen euro toegenomen. Zodra de Britse pond weer opkrabbelt, zal de schuld van Manchester United weer af kunnen nemen.

Overigens schrijft de club verder wel rooskleurige cijfers. Manchester United is op weg om dit seizoen een recordomzet te behalen. Afgelopen halfjaar maakte de club een omzet van 327 miljoen euro, acht procent meer dan vorig jaar in de eerste helft van het seizoen. De nettowinst daalde wel en bedroeg 18,7 miljoen euro. Door de komst van grootverdieners als Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba drukken de salarisuitgaven zwaarder op de nettowinst.