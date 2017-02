Boëtius houdt zich niet in: ‘Ik was de enige met nog een beetje karakter’

Jean-Paul Boëtius heeft FC Basel achter zich gelaten en probeert zijn carrière nieuw leven in te blazen bij Racing Genk. De ex-speler van Feyenoord kijkt in een interview met Voetbal International terug op zijn tijd in Zwitserland. Boëtius is niet op zijn mondje gevallen en dat heeft hem naar eigen zeggen mogelijk de das omgedaan.

De Nederlandse buitenspeler had geen goede band met trainer Urs Fischer en kwam amper aan spelen toe. “'Als ik het ergens niet mee eens was, zei ik het. Dat waren ze daar niet gewend. Urs ook niet”, vertelt Boëtius, die erkent dat kijkend naar de statistieken zijn avontuur in Basel mislukt is. “Het eerste jaar speelde ik trouwens wel. Het ging ook best goed. Mijn ploeggenoten waren ook enthousiast. Als iemand zoals Walter Samuel zegt dat je kwaliteit hebt, koester ik dat. "Hou een goede mindset en jij komt bovendrijven", zei hij.”

Boëtius denkt dat hij niet goed paste in Zwitserland. “Zwitsers zijn van nature geen praters. Ze zijn meer volgers, of beter: uitvoerders, of misschien nóg beter: ja-knikkers. Ik ben dan toch te veel Nederlander; ik was de enige met nog een beetje karakter. Als ik iets wilde weten, vroeg ik het. Als ik het ergens niet mee eens was, zei ik het. Misschien dat dit niet heeft meegeholpen aan de relatie tussen de trainer en mij.”