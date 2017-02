‘Ze loven zijn progressie, maar halen Aké terug om op de tribune te zitten'

Sinds de winter presteert Bournemouth wisselvallig. De club kijkt terug op een frustrerende transferperiode in januari, waarin het onder meer Nathan Aké teruggeroepen zag worden door Chelsea. Voorzitter Jeff Mostyn is daar niet over te spreken, zo vertelt hij tegen de BBC.

“Het vertrek van Nathan Aké was een bittere pil. Vooral omdat de manager van Chelsea eerst zijn lof uitspreekt voor de vooruitgang die Aké heeft geboekt en hem vervolgens terughaalt om bij Chelsea vooral op de tribune te zitten”, zegt Mostyn. Bournemouth slaagde er in de winter niet in om een grote naam binnen te halen. “Het was een frustrerende maand. We hebben wel dingen geprobeerd, maar kregen het niet rond. Sommige clubs gaan dan over tot paniekaankopen, dat hebben wij niet gedaan.”

Ondanks de slechte resultaten, hoeft manager Eddie Howe niet te vrezen voor zijn baan. “Eddie is onze manager en zal dat voorlopig blijven”, zegt de voorzitter van the Cherries. “We maken ons altijd zorgen als de prestaties tegenvallen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de ploeg de boel weer op de rit zal krijgen.”