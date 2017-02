VIDEO - OGC Nice blijft in het spoor van Monaco door pegel van Cyprien

OGC Nice blijft door de overwinning van woensdagavond op Saint-Étienne in het spoor van koploper AS Monaco. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de eerste helft en kwam op naam van Wylan Cyprien, die het duel besliste met een harde knal.