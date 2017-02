Hyballa kan mooie bonus tegemoet zien bij handhaving in de Eredivisie

Mocht NEC zich weten te handhaven in de Eredivisie is dat dubbel goed nieuws voor trainer Peter Hyballa. In dat geval wordt het contract van de Duitse oefenmeester automatisch met één seizoen verlengd. Overigens betekent degradatie niet direct dat Hyballa weg moet.

In dat geval zouden de Nijmegenaren aan het einde van het seizoen om de tafel gaan met Hyballa. Maar zoals het er nu naar uit ziet, gaat NEC zich handhaven in de Eredivisie en blijft de Duitser nog minstens één jaar trainer in de Goffert. “Ja, klopt. Als we handhaven, gaat het contract door”, zegt Hyballa tegenover Omroep Gelderland.

NEC had zich voor het seizoen de doelstelling gesteld om zich te handhaven in de Eredivisie. Door een prima start in de tweede seizoenshelft, is de voorsprong op de gevarenzone nu acht punten.