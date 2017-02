PSV laat oog vallen op Frans jeugdinternational

Manchester City leidt de dans in de race om een van de grootste verdedigende talenten van Spanje. Het gaat om Richard Dionkou, een vijftienjarige rechterverdediger van Real Mallorca. (Diverse Spaanse media)

Ondanks interesse van diverse clubs gaat Romelu Lukaku zijn contract bij Everton verlengen. Volgens zaakwaarnemer Mino Raiola zijn beide partijen het eens over een langer verblijf. (Sky Sports)

Calvin Bombo speelt momenteel in de jeugdopleiding van ESTAC Troyes en is aan het einde van het seizoen transfervrij.