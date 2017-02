Wenger sneert naar Arsenal-fans: ‘Ze moeten achter het team gaan staan’

Na twee nederlagen op rij is de achterstand van Arsenal op koploper Chelsea gegroeid naar twaalf punten. Opnieuw lijken the Gunners naast de Engelse titel te gaan grijpen en dat komt manager Arsène Wenger op de nodige kritiek van de fans te staan. De Fransman haalt op zijn beurt uit naar de supporters van Arsenal.

“Onze fans hebben hoge verwachtingen, zoals ik die ook heb. Maar ik kan me niet voorstellen dat je tot afgelopen dinsdag supporter was en nu niet meer, dat klopt niet”, zegt Wenger op een persconferentie. “Bij de andere clubs, Manchester United, Manchester City en Liverpool, heeft men ook hoge verwachtingen en een grote historie. De fans moeten juist achter het team staan, anders hebben we geen kans.”

“Bij Tottenham Hotspur staat iedereen ook achter de ploeg en dat hebben wij ook nodig. Zelfs na twee teleurstellende resultaten wil ik dat de fans achter de ploeg gaan staan. Ze moeten focussen op wat we goed doen. Vorige week dinsdag voor de wedstrijd waren het geweldige spelers en nu zijn het nog steeds geweldige spelers”, stelt de Franse oefenmeester. Komende zaterdag wacht voor Arsenal een thuiswedstrijd tegen laagvlieger Hull City. “Het is een goede kans om ons te revancheren.”