Huntelaar terug: ‘Herstellen is anders als je 33 jaar bent in plaats van 18'

Na drie maanden blessureleed maakte Klaas-Jan Huntelaar woensdag zijn rentree bij Schalke 04. De spits viel enkele minuten voor tijd in het bekerduel tegen SV Sandhausen, dat met 1-4 gewonnen werd. Ondanks dat het slechts een paar minuten waren, was Huntelaar blij weer terug te zijn op het veld.

“Na een lange pauze en hard te hebben gewerkt aan mijn herstel, was het al fijn om weer met de groep te kunnen trainen. Dat ik nu weer een paar minuten heb kunnen maken, is helemaal prachtig”, zegt Huntelaar op de website van Schalke 04. De spits stond sinds oktober aan de kant met een knieblessure. “In eerste instantie zag het er niet ernstig uit, maar na een MRI-scan bleek het ernstiger dan gedacht.”

“De lange afwezigheid deed pijn, maar ik ben altijd gefocust gebleven om mijn terugkeer. Herstellen is anders als je 33 jaar bent in plaats van achttien, maar het doel om dat snel te doen, verandert niet”, stelt de 76-voudig international. Zaterdag wacht voor Schalke 04 de wedstrijd tegen Hertha BSC, maar het lijkt er niet op dat Huntelaar dan al aan de aftrap zal staan. “Ik train pas een week weer mee en maak iedere dag kleine stapjes. Maar een training is iets anders dan een wedstrijd. Of ik weer wat minuten mag maken komende zaterdag, zal de trainer beslissen.”