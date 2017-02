Oranje-spits worstelt in Engeland: ‘Misschien wil hij te graag belangrijk zijn'

Vincent Janssen maakte afgelopen zomer als topscorer van de Eredivisie de overstap van AZ naar Tottenham Hotspur. In Engeland heeft de spits het moeilijk en scoorde voorlopig alleen nog maar vanaf elf meter. Volgens The Guardian is het mogelijk dat Janssen komende zomer al uit Londen vertrekt, maar Fred Grim zegt tegen de krant dat the Spurs vertrouwen moeten houden in Janssen.

Volgens de krant wordt Janssen door diverse clubs gevolgd, terwijl Tottenham Hotspur met Jay Rodriguez komende zomer een nieuwe spits wil halen. Manager Mauricio Pochettino kent Rodriguez nog van hun gezamenlijke tijd bij Southampton. Fred Grim had Janssen onder zijn hoede bij Almere City en Jong Oranje en denkt dat hij de huidige dip te boven zal komen.

“Ik heb heel veel vertrouwen in Vincent. Bij Almere had hij ook een periode dat het niet liep, ondanks dat hij heel hard werkte in de wedstrijden. Zijn contract liep af en ik besloot die te verlengen in een periode dat het niet liep. Hij heeft vertrouwen nodig”, zegt Grim. “Bij Almere kwam hij altijd eerder, om extra voor zichzelf te trainen. Ik ken Vincent, hij wil graag velddoelpunten maken voor Tottenham en belangrijk zijn voor de club en de fans.”

“Maar misschien wil hij dat te graag”, gaat Grim verder. “Hij moet de balans zien te vinden. Natuurlijk zijn doelpunten in Engeland belangrijk, maar Vincent is altijd belangrijk voor het team. Ik heb veel wedstrijden gezien dit seizoen en hij is altijd bezig. Bij AZ maakte hij ook maar een paar doelpunten in het begin, na de winterstop begon hij pas te scoren. Het zal ook bij Tottenham komen. Dat weet ik zeker.”