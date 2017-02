Athletic Club beloont van tumor genezen verdediger met nieuw contract

Bij Yeray Álvarez werd afgelopen december een tumor geconstateerd in zijn rechtertestikel. Na een operatie is de verdediger volledig genezen van de ziekte. Athletic Club heeft de 22-jarige Álvarez beloond met een nieuw contract, dat hem tot 2022 aan de Baskische club verbindt.

Afgelopen zaterdag maakte Álvarez zijn rentree in het met 3-0 verloren duel tegen Barcelona. Halverwege december speelde de verdediger zijn laatste wedstrijd, tegen Celta de Vigo. Hij miste vervolgens zeven wedstrijden door de operatie aan de tumor, maar wist daar snel van te herstellen.

Dit seizoen kwam de Spanjaard tot achttien wedstrijden in het eerste elftal van Athletic, waarin hij twee keer scoorde. Sinds dit seizoen is Álvarez een vaste waarde bij de Baskische club, waar hij ook in de jeugd speelde. De verdediger had nog een contract tot 2019 in Bilbao, maar daar is nu dus drie jaar aan vastgeplakt.