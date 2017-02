Oranje ondanks lichte stijging nog buiten top 20 op FIFA-ranglijst

Het Nederlands elftal is een plaats gestegen op de ranglijst van de FIFA. Oranje is terug te vinden op de 21e plek, achter IJsland. Omdat er geen wijzigingen zijn in de top vijf, is Argentinië nog altijd lijstaanvoerder. Kameroen is na het winnen van de Afrika Cup sterk gestegen. De Afrikaans kampioen ging van plaats 62 naar 33.

Ook Egypte maakt een reuzensprong. De verliezend finalist van de Afrika Cup is twaalf plaatsen gestegen en nu terug te vinden op de 23e plaats. In de top tien van de ranglijst wisselen Frankrijk en Colombia van plek. Les Bleus staan nu zesde, Colombia zevende.

Het Nederlands elftal komt eind maart pas weer in actie. De ploeg van bondscoach Danny Blind gaat op 25 maart de strijd aan met Bulgarije in kader van de WK-kwalificatie. Drie dagen later staat de vriendschappelijke interland tegen Italië op het pogramma.