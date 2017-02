Barça en Real grepen naast Braziliaan: ‘Ik vroeg hem naar City te komen’

Gabriel Jesus maakte voor 32 miljoen euro de overstap van Palmeiras naar Manchester City. De deal werd afgelopen zomer al beklonken, maar de negentienjarige aanvaller meldde zich vorige maand pas in Manchester. Het Braziliaanse toptalent had ook voor Barcelona of Real Madrid kunnen kiezen, maar op advies van landgenoot en tevens nieuwe ploeggenoot Fernandinho, koos hij voor the Citizens.

Gabriel Jesus is goed uit de startblokken gekomen bij zijn nieuwe club, met drie doelpunten in zijn eerste twee Premier League-wedstrijden waarin hij vanuit de basis startte. Met zijn goede start bevestigt hij zijn talent en laat hij zien waarom Manchester City niet de enige club was die achter hem aan zat. “Ik heb hem simpelweg gevraagd om voor City te kiezen”, zegt Fernandinho in gesprek met the Sun. “Ik heb met hem gesproken en was eerlijk tegen hem. Veel grote clubs wilden hem aantrekken, waaronder Barcelona en Real Madrid.”

Fernandinho maakte zijn landgenoot duidelijk dat hij in Barcelona of Madrid niet veel aan spelen zou toekomen. “Ik zei tegen hem: ‘kijk maar eens naar de opstellingen van Barcelona en Real, en tel het aantal spelers van negentien jaar.’ Bij City staat Pep aan het roer en die werkt graag met talenten. Ik heb hem verteld dat hij hier de kans zou krijgen om te spelen, misschien niet altijd vanuit de basis, maar wel op regelmatige basis.” Gabriel Jesus was met twee doelpunten afgelopen weekend goud waard voor City tegen Swansea City (2-1).