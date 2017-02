KNVB laat gele kaart Manu staan: ‘Kunnen niet ineens de regels aanpassen’

Elvis Manu kreeg afgelopen weekeinde een onterechte tweede gele kaart voor een vermeende schwalbe in het duel van Go Ahead Eagles tegen NEC en is daardoor geschorst voor de belangrijke wedstrijd tegen ADO Den Haag. De kaart zal echter blijven staan, omdat het volgens de regels alleen mogelijk is een gele kaart kwijt te schelden als die aan de verkeerde speler gegeven is.

Go Ahead Eagles deed namelijk een poging bij de voetbalbond om de gele kaart aan te vechten, maar ving bot. De KNVB gaat het onderwerp wel inbrengen bij de adviescommissie tuchtrecht voor een mogelijke regelwijziging, zo meldt Go Ahead-voorzitter Edwin Lugt op Twitter.

“We moeten onderzoeken hoe het kan dat in andere landen een tweede gele kaart weggepoetst kan worden. Maar de clubs zijn in Nederland onderling een tuchtreglement overeengekomen, dat kunnen we niet halverwege een seizoen ineens gaan aanpassen”, laat een woordvoerder van de KNVB weten tegenover De Stentor. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende vindt dat de voetbalbond een uitzondering had moeten maken. “De KNVB wil altijd haantje de voorste zijn, met zaken als Fairplay en de hulp van video-referees. Laat ze bij een situatie, zoals de onterechte gele kaart van Manu, dan ook maar hun vingertje als eerste opsteken.”

“Als Kuipers een vent is, dan geeft hij zijn fout na afloop toe voor de camera’s. Maar dat heeft-ie niet gedaan, nee. Kwalijk, want Manu wordt overduidelijk onderuit gehaald. Het is een zuivere penalty”, gaat voormalig arbiter Dick Jol verder. “Ik heb ooit een penalty gegeven aan Nikos Machlas van Ajax, in een wedstrijd tegen Feyenoord. Doelman Edwin Zoetebier gaf ik geel, maar het bleek achteraf overduidelijk een schwalbe. Bijzonder pijnlijk natuurlijk.. Tóch ben ik die avond bij Studio Voetbal gaan zitten. Kijk, dan ben je een kerel.”