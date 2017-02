Internazionale hoort vraagprijs van 93 miljoen euro

Georges-Kevin N’Koudou en Tottenham Hotspur gaan komende zomer wellicht uit elkaar. De aanvaller komt in zijn eerste jaar bij de Londenaren weinig aan spelen toe en geniet interesse van ex-werkgever Nantes FC. (Le10Sport)

Manchester City verlangt liefst 93 miljoen euro en dat is bijna een vierde van het zomerse transferbudget van de Italianen.

