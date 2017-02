‘Özil had geen plek gehad in ‘the Invincibles’, Dennis speelde op zijn positie’

Martin Keown maakte in seizoen 2003/2004 deel uit van het team van Arsenal dat een heel seizoen in de Premier League ongeslagen wist te blijven. Die ploeg wordt the Invincibles genoemd. Volgens de oud-verdediger had Mesut Özil geen basisplaats gehad in dat elftal.

“Dan zou het een keuze zijn geweest tussen Özil en Dennis Bergkamp”, zegt Keown in de Engelse media. Hij heeft geen twijfel op wie de keuze zou vallen. “Dennis zou minder diep beginnen met druk zetten. Özil staat er al, maar je weet niet of hij meedoet. Je zag het tegen Chelsea, Alexis Sánchez zegt: Kom op. Maar het lijkt of Özil geen druk wil zetten.”

Arsenal verloor afgelopen zaterdag met 3-1 op bezoek bij Chelsea en zag de achterstand op de koploper toenemen tot twaalf punten. Daarmee lijken the Gunners uitgeschakeld voor de Engelse titel. De ploeg is nog wel in de race voor de FA Cup en de Champions League en ontmoet daarin Sutton United en Bayern München.