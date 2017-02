AZ-delegatie geeft ogen goed de kost: ‘Dit is de Depay zoals we hem kennen’

John van den Brom en assistent-trainer Leeroy Echteld waren woensdagavond namens AZ aanwezig bij het competitieduel tussen Olympique Lyon en AS Nancy (4-0). Memphis Depay leek hooguit na rust in te vallen, maar viel vijf minuten voor de onderbreking in voor Mathieu Valbuena. De Nederlander toonde vervolgens zijn waarde.

Van den Brom en Echteld gaven hun ogen goed de kost. Het tweetal weet dat Olympique Lyon een geduchte tegenstander zal zijn in de komende ronde van de Europa League. "Het is wel kicken als je er bij nadenkt dat wij over twee weken ook in dit geweldige stadion spelen”, vertelt Van den Brom in De Telegraaf. "Dat hebben we maar wel mooi even geflikt met z’n allen. Nu is het de uitdaging om daar ook voor een verrassing te gaan zorgen."

Depay versierde als invaller een strafschop en had met zijn eerste doelpunt voor L'OL een productieve bijdrage aan de 4-0 zege. "Hij viel goed in. Hij speelde echt weer als de Memphis zoals we hem kennen van zijn tijd in Nederland." Omdat Depay voor Manchester United al in de Europa League uitkwam, is hij voor een andere club in dat toernooi niet speelgerechtigd. Daardoor gaan beide duels met AZ in de zestiende finale aan de aanvaller voorbij.