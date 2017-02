Geïrriteerde Neres vliegt zonder Zuid-Amerikaanse titel naar Amsterdam

David Neres en Brazilië zullen het Zuid-Amerikaans kampioenschap Onder-20 niet op hun naam schrijven. De Braziliaanse beloften kwamen in de voorlaatste wedstrijd op het eindtoernooi niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen aartsrivaal Argentinië.

Brazilië nam tot tweemaal toe de leiding, via Richarlison en Felipe Vizeu, maar de Argentijnen hadden telkens een antwoord en slaagden er in de extra tijd in om een nederlaag af te wenden. Neres stond toen al lang niet meer op het veld. De winterse miljoenenaankoop van Ajax had zijn dag niet, kreeg een gele kaart, had commentaar op de leiding en werd zeven minuten na rust naar de kant gehaald, ten faveure van Léo Jabá.

Brazilië speelt zaterdag in de allerlaatste wedstrijd tegen Colombia en hoopt bij de eerste vier te eindigen. Dat levert een toegangsbewijs voor het WK Onder-20 in Zuid-Korea, komende zomer, op. Uruguay, Ecuador en Venezuela strijden om de winst van het Zuid-Amerikaans kampioenschap Onder-20.