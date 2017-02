Borussia Dortmund heeft strafschoppen nodig, Huntelaar maakt rentree

Borussia Dortmund heeft zich woensdagavond met pijn en moeite voor de kwartfinales van de DFB Pokal geplaatst. Het team van Thomas Tuchel had een strafschoppenreeks nodig om Hertha BSC van zich af te schudden. Eerder plaatsten Arminia Bielefeld, Hamburger SV, Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Sportfreunde Lotte en Eintracht Frankfurt zich al voor de laatste acht van het bekertoernooi.

Borussia Dortmund - Hertha BSC 1-1, 3-2 na verlenging

De ruststand van 0-1 was niet onverdiend te noemen. Hertha liet goed voetbal zien en stichtte tegelijkertijd gevaar rondom het doelgebied van Roman Bürki. Na nog geen half uur spelen kwam het scorebord in beweging: Niklas Stark kreeg ruimte om vanaf rechts voor te zetten en de eveneens vrijstaande Salomon Kalou kon met een volley voor de 0-1 zorgen.

Dortmund nivelleerde twee minuten na rust de tussenstand. Ousmane Dembélé trof de paal, maar via weer Dembélé en Christian Pulisic was het uiteindelijk Marco Reus die voor de 1-1 zorgde. Dortmund drukte ruim twintig minuten door, maar zakte daarna wat in en ook in de verlenging kwam het scorebord niet meer in beweging. Sokratis Papastathopoulos kreeg in de slotminuut een tweede gele kaart, voor commentaar op de leiding.

In de noodzakelijke strafschoppenreeks trok Dortmund aan het langste eind, ook al miste Pulisic de tweede penalty van BVB. Bij Hertha mikte Fabian Lustenberger echter op het aluminium, zag Vladimir Darida zijn inzet gekeerd worden door Bürki en schoot Kalou de bal over het doel: 3-2.

SV Sandhausen - Schalke 04 1-4

Het team van Markus Weinzierl legde in de eerste helft al de basis voor de zege, via treffers van Alessandro Schöpf, Daniel Caligiuri en Naldo. In de tweede helft nam Yevhen Konoplyanka het vierde doelpunt van die Königsblauen voor zijn rekening. Tussendoor deed Andrew Wooten nog wat terug namens de club uit de 2. Bundesliga. Klaas-Jan Huntelaar viel in de slotminuten in en maakte daarmee zijn eerste minuten sinds 26 oktober 2016.