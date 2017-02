Fors gewijzigd Leicester City kan pas na verlenging juichen in FA Cup

Leicester City heeft zich woensdagavond voor de achtste finales van de FA Cup geplaatst. Het team van Claudio Ranieri boekte in de noodzakelijke replay met Derby County een 3-1 overwinning, na verlenging, en staat in de volgende ronde tegenover Millwall. Het was voor het dolende Leicester City pas de tweede overwinning van het nieuwe kalenderjaar.

In het Pride Park Stadium remiseerden beide clubs met 2-2 en ook ditmaal waren Leicester en Derby aan elkaar gewaagd. De eerste helft van de return was wel een stuk minder aantrekkelijk. Leicester had geen succes met drie penaltyclaims en meldde zich in de openingsfase met een zeldzame kans: Daniel Amartey kopte de bal op het dak van het doel. Verder kwamen the Foxes niet. Aan de overzijde vloog een indraaiend schot van Abdoul Camara naast.

Trainers Claudio Ranieri en Steve McClaren hadden gezamenlijk liefst achttien wijzigingen doorgevoerd. Beide teams oogden wellicht daarom onwennig, al was Jacob Butterfield namens Derby nog het dichtst bij een openingstreffer. In de blessuretijd van de eerste helft dwong hij keeper Robert Zieler tot een redding na een afstandsschot. De aanwezige supporters hoopten op meer vermaak in de tweede helft en werden al gauw op hun wenken bediend. Een afgemeten voorzet van Demarai Gray werd bij de tweede paal teruggekopt door Marc Albrighton, waarna Andy King eenvoudig binnen kon koppen.

Toch wist Leicester die voorsprong niet vast te houden. Na een uur mocht Derby aanleggen voor een vrije trap vanaf een meter of 23 en de bal werd richting Camara getikt. Zijn uithaal veranderde door Ben Chilwell van richting en Zieler stond op het verkeerde been. Collega-doelman Jonathan Mitchell kwam weg met een handsbal buiten het strafschopgebied en uiteindelijk moest er verlengd worden. In de extra tijd maakte Wilfred Ndidi het verschil. De miljoenenaankoop was net ingevallen en liet zich meteen gelden met een verwoestende uithaal, die via de paal tegen de touwen ging. Zeven minuten voor het einde zorgde Gray op heerlijke wijze voor de 3-1.