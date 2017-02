Payet en Diarra zorgen voor lachende gezichten bij kwakkelend Marseille

Dimitri Payet heeft zijn eerste doelpunt voor Olympique Marseille gemaakt sinds zijn rentree. De spelmaker bepaalde woensdagavond uit een vrije trap de eindstand tegen nummer negen Guingamp: 2-0. Het wisselvallig presterende Olympique Marseille stijgt dankzij de overwinning naar plek zes in de Ligue 1.

Payet kreeg na zeven minuten ook al de eerste kans van de wedstrijd, maar zijn schot zeilde naast. De winteraankoop, die voor het eerst een basisplaats had bij l'OM sinds zijn terugkeer, zag Bafétimbi Gomis de score openen. De spits stond volledig vrij voor het doel na een voorzet van Morgan Sanson en kopte al duikend raak.

In de tweede helft had Olympique Marseille de controle, maar de gewenste tweede treffer bleef lang uit. Een kwartier voor tijd legde Payet aan voor een vrije trap, die via de muur achter doelman Karl-Johan Johnsson vloog. Een ander hoogtepunt was de rentree van Lassana Diarra in de slotfase na anderhalve maand blessureleed. Karim Rekik bleef op de bank.