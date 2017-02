Barcelona krijgt Baskische opponent in finale van Copa del Rey

Alavés heeft zich woensdagavond voor de finale van het toernooi om de Copa del Rey geplaatst. Het team van Mauricio Pellegrino zegevierde in eigen Mendizorroza met minimaal verschil over Celta de Vigo, nadat het eerste duel in Vigo in 0-0 was geëindigd. Edgar maakte in de slotfase het doorslaggevende doelpunt in Vitoria: 1-0. De Basken staan in de eindstrijd tegenover Barcelona, de winnaar van afgelopen seizoen.

De start van Alavés aan het weerzien mocht er zijn, maar Celta herstelde zich naarmate de eerste helft vorderde en had ook de beste kans tot aan de rust. In de tiende minuut had Fernando Pacheco een uitstekende reactie op een inzet van Iago Aspas. Alavés liet zich ook niet onbetuigd. Een vrije trap van Ibai Gómez ging maar net over het doel van Sergio Álvarez en zodoende gingen beide ploegen zonder doelpunten de rust in.

Celta maakte na de onderbreking geen geweldige indruk en dat voelde Alavés aan. Het team van Pellegrino had echter moeite om het overwicht in een doelpunt uit te drukken. In de 82e minuut, zes minuten na een kopkans voor Daniel Wass, sloeg Alavés toe. De bal kwam via Victor Camarasa terecht bij Edgar, die diverse verdedigers te slim af was en het leer vervolgens met een diagonaal schot achter Álvarez mikte: 1-0.