Negen man van AC Milan maken in Bologna einde aan desastreuze serie

AC Milan heeft woensdagavond een bijzonder knappe overwinning geboekt. Het team van Vincenzo Montella speelde het laatste half uur van het bezoek aan Bologna met negen man, na rode kaarten voor Gabriel Paletta en Juraj Kucka, maar vlak voor tijd sloegen i Rossoneri toe: 0-1. Door de overwinning staat Milan nu op een zevende plaats, met drie punten minder dan nummer vier Lazio.

AC Milan, dat in de laatste vijf officiële wedstrijden vier nederlagen leed én eenmaal remiseerde, startte goed aan de wedstrijd en had na zes minuten de leiding kunnen nemen. Een inzet van Gerard Deulofeu werd echter door Angelo Da Costa gered en de rebound van Mario Pasalic ging vervolgens over het doel. Het was niet de enige domper voor MIlan in de eerste helft. Alessio Romagnoli moest na een half uur spelen geblesseerd afhaken en vijf minuten later ontving Paletta zijn tweede gele kaart, voor een charge op Blerim Dzemaili. Het was voor de verdediger alweer de derde rode prent van het seizoen.

De tweede helft was nog geen kwartier oud, of ook Kucka kreeg een tweede gele kaart, voor een overtreding op Adam Nagy. Ondanks de forse ondertalsituatie van Milan kon het duel daarna alle kanten op. Gianluigi Donnarumma voorkwam van dichtbij een treffer van Ladislav Krejci en twintig minuten voor tijd raakte Deulofeu de lat. Toch ontkwam Milan er niet aan om voortdurend tegen te moeten houden. Hoe Bologna het ook probeerde via Mattia Destro en Simone Verdi, de bal ging er niet in en tot overmaat van ramp sloeg Milan in de 89e minuut toe: Pasalic bekroonde een heerlijke individuele actie van Deulofeu en bezorgde de bezoekers daarmee drie punten.