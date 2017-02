Arsenal kan nergens op rekenen: ‘De media roepen nu altijd dat ik wegga’

Als Arsène Wenger ermee ophoudt, geldt Massimiliano Allegri volgens verschillende Engelse media als belangrijke kandidaat om de oefenmeester op te volgen. Juventus is echter niet van plan om Allegri te laten gaan: volgens directeur Giuseppe Marotta is er geen reden om de samenwerking voortijdig te beëindigen. Zelf houdt Allegri zich op de vlakte.

"Afgezien van het feit dat Allegri een contract heeft, zijn er nog belangrijke doelen die we samen willen bereiken", legt de algemeen directeur woensdag uit in gesprek met Mediaset. "Tot nu toe ziet ons rapport er goed uit. Er is voor hem geen reden om Juventus te verlaten. We hebben veel bewondering voor elkaar."

"Ik zal niets ontkennen of bevestigen", reageert Allegri zelf op de situatie. "Ik volg wat dat betreft de club. We moeten ons focussen op het winnen van wedstrijden. Rond deze periode roepen de media altijd dat ik wegga, zelfs als het goed gaat." Juventus staat overtuigend aan kop in de Serie A en de ploeg van Allegri mag ook nog hopen op succes in de Coppa Italia en de Champions League.