Ballack heeft nieuwe club Özil in gedachten: ‘Vijftig miljoen? Dat moet wel’

Mesut Özil doet er volgens Michael Ballack goed aan om Arsenal te verlaten. De Duitse smaakmaker heeft zijn contract bij the Gunners nog altijd niet verlengd, waardoor geïnteresseerde clubs op het vinkentouw blijven zitten. Ballack ziet Bayern München als de ideale vervolgstap voor zijn landgenoot.

Tussen 2002 en 2006 speelde de oud-topvoetballer zelf voor der Rekordmeister. Hij ging daarna naar de Premier League, maar adviseert Özil de omgekeerde weg te bewandelen. "Mesut is een geweldige speler. Hij weet dat hij een onbetwiste sterspeler is bij Arsenal en veel clubs willen hem graag verwelkomen. Maar als hij echt een grote prijs wil winnen, is die kans groter bij Bayern München", vertelt Ballack aan BILD.

Mocht de regerend kampioen van Duitsland zich inderdaad melden, dan moet men ongetwijfeld met een grote transfersom over de brug komen. Dat lijkt Ballack geen onoverkomelijk probleem. "Als je de ontwikkelingen in Engeland en China volgt, lijkt het onvermijdelijk dat Bayern binnenkort ook transfersommen van vijftig miljoen euro gaat betalen. Dat moet wel, als ze willen blijven concurreren met de absolute top."