‘Hij is soms de enige die me doet denken aan de grote Marco van Basten’

Met zeventien doelpunten in 23 competitiewedstrijden is Edin Dzeko bezig aan een ijzersterk seizoen bij AS Roma. De topscorer van de Serie A wordt in de wandelgangen in verband gebracht met Real Madrid, maar volgens zaakwaarnemer Silvano Martina is er geen enkele reden voor zijn cliënt om andere oorden op te zoeken.

"Hij speelt al voor een grote club", vertelt Martina over Dzeko, die dinsdag nog een dubbelslag verzorgde tegen Fiorentina (4-0). "Roma heeft geweldige eigenaars en een enorme supportersschare." Vorig seizoen had Dzeko het lastig in Rome, maar al sinds de start van de lopende jaargang steekt de Bosniër in topvorm. Martina kan de geruchten rondom Dzeko daarom wel begrijpen: de belangenbehartiger trekt zelfs de vergelijking met Marco van Basten.

"Dzeko heeft ruim tweehonderd doelpunten gemaakt in zijn carrière en in sommige wedstrijden is hij de enige speler die me doet denken aan de grote Marco van Basten", stelt Martina in gesprek met Mediaset. "Het team speelt in dienst van hem. Luciano Spalletti laat hem vrij om zijn eigen spel te spelen. Zelfs als Dzeko niet scoort, speelt hij heel goed."

"Vorig jaar had hij wat aanpassingsproblemen in een nieuwe competitie, maar onder leiding van Spalletti begon hij constanter te spelen. De club heeft hem vertrouwen gegeven en nu laat Dzeko zijn waartoe hij in staat is", concludeert de zaakwaarnemer. De dertigjarige aanvaller tekende bij zijn komst een contract tot medio 2020 in Rome. In zijn eerste seizoen was Dzeko goed voor acht doelpunten in 31 duels.