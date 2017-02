‘Gepasseerde’ Depay haalt gram met versierde penalty en eerste doelpunt

Memphis Depay heeft zijn doelpuntenaccount woensdagavond geopend bij Olympique Lyon. De vleugelaanvaller speelde zondag een zwakke wedstrijd tegen Saint-Étienne en werd daarom gepasseerd voor het duel met Nancy, maar moest door blessureleed bij concurrent Mathieu Valbuena alsnog invallen. Hij versierde vervolgens een penalty en maakte ook zelf een treffer: 4-0. Les Gones blijven vierde in de Ligue 1. Nummer drie Nice won met 1-0 van Saint-Étienne en staat in puntenaantal gelijk met Paris Saint-Germain.

Olympique Lyon - Nancy 4-0

Depay kwam er vijf minuten voor rust in, als vervanger van Valbuena. Kort daarvoor had Valbuena de score nog geopend op prachtige wijze. Vanaf de linkerflank trok hij naar binnen en de buitenspeler krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de bovenhoek. Met Depay binnen de lijnen werd het op slag van rust nog 2-0, dankzij een bekeken stift van Nabil Fekir. In de tweede helft werd Depay neergetrokken, waarna Alexandre Lacazette de strafschop benutte. De Nederlander kwam zelf op het scoreformulier na een scherpe steekpass van Maxime Gonalons: Depay schoof de bal langs doelman Sergey Chernik. Olympique Lyon koos er vervolgens voor om de wedstrijd zorgeloos uit te spelen en boekte na twee nederlagen eindelijk weer een zege.

Nice - Saint-Étienne 1-0

Het sprookje van Nice werd de afgelopen weken hardhandig een halt toegeroepen. De seizoensverrassing won slechts een van de voorgaande vijf competitiewedstrijden, maar tegen Saint-Étienne mocht men weer eens drie punten bijschrijven. Dat was te danken aan een vroeg doelpunt van Wylan Cyprien, die verwoestend uithaalde van afstand nadat Nice fraai combineerde rond het vijandelijke strafschopgebied. Vlak voor de onderbreking kreeg Nice nog een uitstekende kans op de 2-0, maar die was niet besteed aan Alassane Pléa. Ook Saint-Étienne liet zich niet onbetuigd. In de tweede helft was Nice een stuk minder scherp en combineerde het ook minder vlot. Doordat Saint-Étienne niet zuinig was met de kansen, werd dat niet fataal.