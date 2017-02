Juventus wint inhaalwedstrijd en slaat gat van zeven punten

Juventus heeft woensdagavond een belangrijke stap richting de titelprolongatie gezet. Het team van Massimiliano Allegri zegevierde met 0-2 over Crotone; een wedstrijd die twee maanden geleden werd uitgesteld in verband met de Supercoppa in Doha. Mario Mandzukic en Gonzalo Higuaín verzorgden de doelpunten. Door de zege heeft Juventus nu zeven punten meer dan nummer twee AS Roma.

Crotone zocht na het horen van het rustsignaal als morele winnaar de kleedkamers op. De beste kansen in de eerste helft waren zonder meer voor voor Juventus, via onder meer Higuain. Een onhandige charge van Djamel Mesbah op Paulo Dybala werd niet met een strafschop bestraft. Op slag van rust kwam Crotone goed weg. Alex Cordaz redde op een kopbal van Marko Pjaca, die voor het eerst in de Serie A startte, en de rebound van Dybala werd door Gian Marco Ferrari van de lijn gehaald.

In de tweede helft trok Juventus het duel echter alsnog naar zich toe. Na een uur spelen kon Cordaz een kopbal van Kwadwo Asamoah maar half keren, waardoor Mandzukic het leer vanuit een moeilijke hoek alsnog in het doel kreeg. Een kwartier voor tijd zette Higuaín de eindstand op het scorebord. De Argentijn stond niet buitenspel na een steekpass van Tomás Rincón, omspeelde Cordaz en schoot raak: 0-2. In de slotminuten mikte invaller Miralem Pjanic het leer nog op het aluminium.