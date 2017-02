‘Als Ajax zijn contract wilde verlengen, hadden ze dat wel al laten weten’

Het is nog onduidelijk of Diederik Boer ook komend seizoen tot het keepersgilde van Ajax behoort. De doelman, die na zijn komst van PEC Zwolle bezig is aan zijn derde seizoen in Amsterdamse dienst, beschikt over een aflopend contract. De clubleiding van Ajax heeft nog niet laten weten of een nieuwe verbintenis een optie is. De teller van Boer staat op elf optredens voor de Amsterdammers.

"We hebben nog niks van Ajax gehoord", zegt René Eijkelkamp, zaakwaarnemer van Boer, tegenover ELF Voetbal. "Als Ajax het contract van Diederik wilde verlengen, hadden ze dat wel al laten weten." Eijkelkamp zou het alleen maar toejuichen als Boer een nieuw contract ontvangt. "Hij heeft het uitstekend naar zijn zin bij de club, is belangrijk voor de groep en is nog fit. Het lijkt er alleen niet van te komen."

Boer is weliswaar 36 jaar, maar hij denkt er nog niet aan om zijn loopbaan een halt toe te roepen. Bovendien is de ervaren doelman nog gewild. "Er zijn meerdere clubs die lichtjes informeren naar hem. Komende maanden moeten we samen met Diederik gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en wat hij zelf wil. We zullen zien waar hij volgend jaar speelt, misschien wordt het alsnog Ajax."