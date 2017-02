‘We willen Liverpool en United achterhalen, waarom zou dat niet kunnen?’

Everton is bezig aan een indrukwekkende opmars in de Premier League. The Toffees vergaarden zeventien punten in hun laatste zeven competitiewedstrijden en zijn de top zes inmiddels tot op vijf punten genaderd. Winteraanwinst Morgan Schneiderlin kijkt vol vertrouwen uit naar het restant van het seizoen.

"We willen zo hoog mogelijk eindigen en de teams boven ons op de ranglijst achterhalen. Liverpool heeft een voorsprong van zes punten, die van Manchester United bedraagt slechts vijf punten, dus waarom zou het niet mogelijk zijn?", vraagt de Fransman zich af op een supportersavond van Everton. "We kunnen ze achterhalen als we een goede reeks neerzetten." De nummer zes in de hoogste Engelse afdeling verzekert zich aan het einde van de jaargang van kwalificatie voor de derde voorronde van de Europa League.

"We moeten het seizoen goed eindigen, want we willen de fans Europees voetbal kunnen bieden volgend seizoen en een platform creëren", vervolgt Schneiderlin, die vorige maand door Ronald Koeman werd opgepikt bij Manchester United. De 27-jarige spelverdeler heeft goede woorden over voor de Nederlandse manager van Everton. "Hij zegt wat hij denkt en dat is belangrijk. Hij wil dat spelers zich verbeteren, maar hij is erg kalm. Hij houdt het hoofd koel, wat er ook gebeurt"